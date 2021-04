Dinis Costa fica-se pelas eliminatórias em LM1x do Europeu de remo

O português Dinis Costa não avançou hoje além das eliminatórias em LM1x, sendo eliminado no campeonato da Europa de remo, a decorrer até domingo na cidade italiana de Varese.

O português foi quarto, entre cinco embarcações, na primeira eliminatória, que concluiu com um tempo de 7.23,54 minutos, perto de 18 segundos mais lento do que o vencedor.

Costa, que até se destacou no início da corrida, ficou ainda de fora da repescagem da categoria 'single scull' ligeiro, marcada para sábado em Varese.

Foi nesta cidade italiana que Pedro Fraga e Afonso Costa conseguiram, na quinta-feira, o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, na competição de 'double scull' ligeiro, num torneio de qualificação europeia.

Fraga, de 38 anos, vai participar pela terceira vez nos Jogos Olímpicos, depois do quinto lugar em Londres2012 e do oitavo em Pequim2008, então com Nuno Mendes.