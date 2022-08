«É um sentimento agridoce: o quarto lugar é o pior, à porta das medalhas»

Os irmãos Dinis e Afonso Costa lamentaram hoje o facto de terem ficado tão perto da medalha de bronze no double-scull ligeiro dos europeus de Munique, mas satisfeitos pelo trabalho rumo os Jogos Olímpicos Paris2024.

"Faltou um bocadinho para ser um grande (resultado). Estávamos confiantes de que íamos conseguir ganhar aquele bocadinho aos suíços, mas estamos muito contentes na mesma", disse Afonso Costa.

A largar na lateral pista seis, sem a mesma perceção de corrida dos seus rivais, Afonso e Dinis estiveram toda a prova no quarto lugar, porém, nos últimos 500 metros, recuperaram mais de quatro segundos à Suíça, acabando a 38 centésimos do bronze helvético.

"É um sentimento agridoce: para nós, o quarto lugar é o pior, à porta das medalhas, mas muito contentes. Foi muito bom para nós. É a nossa segunda regata a nível internacional neste ciclo, estamos contentes e entusiasmados com o futuro", completou.

Dinis revelava o mesmo otimismo quanto ao futuro, apesar da frustração pelo facto do pódio ter estado tão perto.

"Dizem que não podemos dar um passo maior do que as pernas, mas sem dúvida que demos: há três semanas estávamos na parte de trás da final B [Taça do Mundo] e agora na parte da frente da final A [do Europeu], mesmo ali à porta das medalhas, a uma remada", ilustrou.

A prova foi ganha pela campeã olímpica, a Irlanda, seguida da Itália, bronze em Tóquio2020, contudo o foco dos lusos está já nos próximos Jogos.

"Só prova que estamos no bom caminho. O nosso objetivo é Paris2024. Não é o apuramento, mas sim Paris2024 e estamos no bom caminho", completou.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.