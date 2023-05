Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Eduardo Sousa termina no 10.º lugar de 'single scull' nos Europeus de remo Já André Pinto, que também foi afastado da discussão pelas medalhas no sábado, discutiu a final C de 'single scull'





• Foto: Instagram Federação Portuguesa de Remo