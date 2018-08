Continuar a ler

A série foi esyte sábado ganha pela Noruega, com 6.26,12 minutos, seguida por Itália e Ucrânia, que vão disputar a prova das medalhas, no domingo, e depois por França e Eslováquia, que também marcam presença na final B, que determina as posições finais nos campeonatos."O primeiro objetivo [nestes europeus] conseguimos alcançar, que era estar nos 12 primeiros. Passar hoje aos seis primeiros era mais complicado, mas saímos da linha de partida com esse objetivo", afirmou Afonso Costa, de 22 anos, à agência Lusa.Porém, a meio da prova, aos 1.000 metros, já era possível notar uma grande margem para os quatro primeiros, pelo que foi feita a opção de gerir esforços."Guardámos energias para a final B, para estarmos melhor amanhã [domingo] e tentar ficar pelo menos no top 8, lutando sempre pelo primeiro lugar", acrescentou.A mesma estratégia foi usada pela dupla portuguesa no primeiro dia, na quinta-feira, quando percebeu que seria difícil a qualificação direta e optou por apostar na prova de repescagem, opção que foi bem sucedida, superando a Suíça, a Suécia e a Eslovénia.Afonso Costa ganhou a medalha de bronze nas regatas internacionais de Piediluco em Itália, em 2015, em dupla com o remador Pedro Fraga, que foi campeão europeu de skiff ligeiro em 2014 e medalha de prata na mesma categoria nos Jogos do Mediterrâneo, em junho, além de ter participado nos Jogos Olímpicos Londres'2012 e Rio'2016 double scull ligeiro.No domingo, também vai competir Dinis Costa, 20 anos, na final B de skiff ligeiro, que seguiu o mesmo plano da dupla em double scull ligeiro: apurou-se para as semi-finais na repescagem e hoje optou por gerir a prova, acabando em 7.50,08 minutos, enquanto que o britânico Samuel Mottram fez 7.08,45 minutos, seguido pelos remadores da Hungria e Croácia, que assim se apuraram para a final A.Acabado de chegar dos Mundiais de remo de sub-23 em Poznan, na Polónia, nos quais os irmãos Costa terminaram em quarto da final B de double scull ligeiro e 10.º da geral, Dinis Costa era o mais jovem da competição senior, pelo que o objetivo desde o início era chegar às meias-finais."Na eliminatória optei por desistir para conseguir lugar na meia-final através da repescagem e na semi-final poupei-me para a final B. É bom estar nos 12 primeiros, apesar de estar longe do pico de forma devido à participação no mundial de sub-23, que este ano foi definido como uma prioridade", sublinhou.No horizonte de Dinis Costa está competir para remar no double scull ligeiro, o único barco com possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mas o treinador nacional, José Velhinho, não tem dúvidas que, atualmente, a dupla mais rápida é a de Afonso Costa-Pedro Fraga, selecionada para competir no próximo mês."A equipa de remo está a acelerar o processo de desenvolvimento e reformulação, porque tem um atleta com 35 anos e outros com 20 e 22 anos. Temos de aproveitar a irreverência dos mais jovens e a experiência dos mais velhos. Esta regata serviu como teste, mas vamos ter mais tempo para preparar o campeonato do mundo, onde o double scull ligeiro pode acabar no top 3", declarou o técnico.A final B de skiff ligeiro tem lugar às 10:13 horas e a final B de double scull ligeiro realiza-se às 10:48 de domingo, ambas no dia de encerramento dos campeonatos europeus de remo em Glasgow.Os campeonatos da Europa de Glasgow, que contam com seis modalidades e decorrem ao mesmo tempo que os de atletismo, em Berlim, principiaram na quinta-feira e terminam a 12 de agosto.