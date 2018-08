Continuar a ler

Os campeonatos da Europa de Glasgow, que contam com seis modalidades e decorrem ao mesmo tempo que os de atletismo, em Berlim, principiaram na quinta-feira e terminam a 12 de agosto. Dinis Costa, irmão de Afonso, também não foi além do sexto posto na sua meia-final em skiff ligeiro, numa eliminatória em que também se apuravam para a final A os três primeiros, pelo que vai disputar no domingo a respetiva final B.Os campeonatos da Europa de Glasgow, que contam com seis modalidades e decorrem ao mesmo tempo que os de atletismo, em Berlim, principiaram na quinta-feira e terminam a 12 de agosto.

Afonso Costa e Pedro Fraga, em double scull ligeiro, e Dinis Costa, em skiff ligeiro, falharam este sábado as respetivas finais A dos Europeus de remo, que decorrem em Glasgow, na Escócia.Numa prova em que se apuravam para a final os três primeiros classificados, o olímpico Pedro Fraga, de 35 anos, e o jovem Afonso Costa, de 22, terminaram a sua série na sexta e última posição, falhando assim a corrida das medalhas no domingo, dia em que vão disputar a final B, que determina as posições finais nos campeonatos.

