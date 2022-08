José Velhinho aponta a Paris'2024: «Esperamos que o Afonso e o Dinis Costa nos surpreendam pela positiva»

A dupla de irmãos remadores Afonso e Dinis Costa é "muito comprometida" no trabalho e "ambiciosa" nos objetivos, pelo que o técnico nacional José Velhinho acredita que Portugal estará representado nesta modalidade em Paris2024.



"O Afonso e o Dinis são atletas muito comprometidos com todas as questões ligadas à sua performance e são muito ambiciosos. Esperamos que nos surpreendam pela positiva, pois isso é um bom sinal", disse o treinador, à agência Lusa, sobre os únicos convocados para os europeus multidisciplinares de Munique, que se disputam entre 12 e 21 de agosto.

Depois do oitavo lugar da dupla Pedro Fraga/Nuno Mendes em Pequim2008, seguido do quinto posto em Londres2012, o remo luso falhou o Rio2016 e regressou em Tóquio2020, com Fraga a ser acompanhado por Afonso Costa, ficando em 13.º. "Estamos muito otimistas e sentimos já uma grande evolução nesta nova dupla. Estamos expectantes e confiantes nos resultados, porém estamos mais empenhados em crescer de forma sustentada, principalmente nesta primeira época de trabalho com esta dupla", reforçou José Velhinho.

Este ciclo olímpico começou a ser preparado sob a orientação do inglês John West, que acompanha a dupla durante uma semana por mês e tem implementado uma nova filosofia de trabalho. "Temos treinado muito, entre duas a três vezes por dia, por isso todo este trabalho tem que começar a ser expresso com conquista de lugares em relação aos nossos adversários diretos", reforçou Velhinho, que lidera o trabalho diário, já focado em ficar nos sete primeiros lugares dos mundiais de 2023, que qualificam para os Jogos Olímpicos.

Apesar de Portugal levar somente Afonso e Dinis aos Europeus, o técnico entende que o futuro da modalidade está "assegurado" com o potencial das equipas de sub-23 e sub-19 em masculinos e femininos. "Há muita vida na equipa nacional, temos mais treinadores a colaborar com as equipas nacionais e estamos sem dúvida no bom caminho", concluiu.

Os europeus de remo estão inseridos no evento multidisciplinar de Munique, que de 11 a 21 de agosto junta nove modalidades, com competições de atletismo, canoagem, ciclismo, ténis de mesa, triatlo, ginástica artística, remo, escalada e voleibol de praia.