Lisboa Coastal Regatta levou remo de mar a Lisboa

Mais recente modalidade reconhecida pela Federação Internacional de Remo (FISA), o remo de mar teve no último fim de semana o primeiro espaço de grande divulgação no nosso país - a um ano do Campeonato do Mundo que por cá será realizado -, com a realização da primeira edição da Lisboa Coastal Regatta, na qual os barcos tiveram a sempre exigente tarefa de enfrentar as águas muitas vezes agitadas do estuário do Tejo.





Organizada pela Associação Naval de Lisboa, com o apoio da Federação Portuguesa de Remo, Câmara Municipal de Lisboa e Administração do Porto de Lisboa, a Lisboa Coastal Regatta reuniu na capital uma centena de atletas de diferentes escalões etários, dos jovens aos veteranos, numa prova que contou com um percurso com partida e chegada junto à Ponte 25 de Abril, num total de 1500 metros para cumprir entre boias.Em tempos de pandemia, a organização da prova aplicou apertadas medidas especiais de acordo com as normas de segurança e higiene validadas pela Direção Geral da Saúde, nas qual se incluíram a ausência de público, a medição da temperatura corporal a todos os participantes, o uso permanente de máscara e o distanciamento físico.No que ao aspeto competitivo diz respeito, a equipa mais forte acabou por ser a Associação Naval de Lisboa, com sete vitórias nas 14 regatas disputadas. Para lá do ANL, estiveram ainda representados o Clube Naval de Lisboa, Clube Ferroviário de Portugal, Luso Futebol Clube, Clube Naval Barreirense, Nova Rowing Club e Grupo Desportivo Fabril.