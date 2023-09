Portugueses afastados nos quartos de final dos mundiais de remo

Os portugueses Afonso Costa e Dinis Costa, em double-scull ligeiro (LM2x), e André Pinto, em single scull (M1x), foram esta quarta-feira afastados das meias-finais dos Campeonatos do Mundo de remo, em Belgrado.

A dupla de irmãos Afonso e Dinis Costa terminou a primeira regata dos quartos de final no quinto e último lugar, a 10,35 segundos dos vencedores, os irlandeses Fintan McCarthy e Paul O'Donovan, que cumpriram os 2.000 metros da prova em 06.46,53 minutos.

Os italianos Stefano Oppo e Gabriel Soares, segundos a 3,30, e os belgas Niels Van Zandweghe e Tibo Vyey, terceiros, a 6,29, foram os últimos apurados para as meias-finais, enquanto os portugueses seguem para as semifinais secundárias.

Também em quinto ficou André Pinto, na última das eliminatórias dos quartos de final, que cumpriu em 07.45,28 minutos, a 28,69 segundos do vencedor, o dinamarquês Nielsen Dinamarca (07.16,59), que seguiu para as meias com a companhia do lituano Dovydas Nemeravicius Lituânia (07.18,26) e do italiano Davide Mumolo (07.19,78).

André Pinto vai disputar o apuramento para a final C, nas semifinais C/D, na quinta-feira, a partir das 14h18 locais (13h18 em Lisboa), sensivelmente uma hora antes de Afonso Costa e Dinis Costa voltarem a competir, na mesma fase, depois das 15h50 (14h50).

Os Mundiais em Belgrado, no caminho de Ada Ciganlija, no Lago Sava, são a primeira oportunidade de qualificação para Paris'2024, com 57 lugares para cada género em 14 classes olímpicas, além das provas de remo adaptado.

Seguem-se uma regata continental de apuramento olímpico, em Szeged, na Hungria, antes de uma competição final em Lucerna, na Suíça.