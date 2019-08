Mundiais: Dinis Costa falha repescagem para os quartos-de-final de skiff

O português Dinis Costa, em skiff, falhou esta segunda-feira a qualificação para os quartos de final dos Mundiais de remo, a decorrerem em Linz, na Áustria, ao terminar no quarto lugar uma das três regatas de repescagem.Dinis Costa cumpriu os 2.000 metros da prova em 7.47,50 minutos, que foi ganha pelo checo Jan Cincibuch (7.25,81), seguido pelo norueguês Ask Jarl Tjoem (7.35,87), tendo ambos alcançado a qualificação para os quartos de final.O remador português acabou por fazer um tempo inferior ao que tinha alcançado no apuramento, em que registou o quinto lugar da bateria com 7.32,03 minutos, e em que ficou a quase cinco segundos do terceiro lugar -- que dava apuramento direto --, ocupado pelo croata Luka Radonic.A participação lusa nos Mundiais de Linz prossegue na quinta-feira, com a dupla Pedro Fraga/Afonso Costa, irmão de Dinis Costa, tentar a passagem às meias-finais do double scull ligeiro.