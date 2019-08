Mundiais: Pedro Fraga e Afonso Costa falham meia-final

Os portugueses Pedro Fraga/Afonso Costa, em double sculls, falharam esta quarta-feira a passagem às meias-finais dos Mundiais de remo, a decorrer em Linz, na Áustria, e adiaram para o Europeu de 2020 a hipótese de apuramento olímpico.Na regata mais forte dos quartos de final, dado o nível das tripulações presentes, que teve como vencedores os italianos Stefano Oppo e Pietro Ruta, com 6.19,35 minutos, Pedro Fraga e Afonso Costa terminaram na quarta posição, com 6.21,05.Acompanham os italianos na passagem às meias-finais os noruegueses Kristoffer Bruno e Are Strandli, que registaram 6.19,83 minutos para cumprir os 2.000 metros da regata, e os neozelandeses Mathhhew Dunham e Harrisson Somerville, que fecharam em terceiro com 6.20,43.Os três primeiros classificados de cada uma das quatro regatas passam às meias-finais e as sete duplas mais bem classificadas nos Mundiais têm garantido o apuramento olímpicos para Tóquio'2020.Pedro Fraga e Afonso Costa, que vão ainda participar nas meias-finais C/D, têm uma derradeira hipótese de se qualificarem para os Jogos Tóquio'2020 no Europeu do próximo ano.