Pedro Fraga e Afonso Costa ambicionam diploma olímpico em Tóquio

O remador Pedro Fraga considerou esta quinta-feira que a dupla portuguesa de double-scull ligeiro pode lutar pelo diploma olímpico, enquanto o estreante Afonso Costa está "muito contente" por concretizar o sonho de competir nos Jogos Tóquio'2020.

No aeroporto de Lisboa, os dois remadores falaram aos jornalistas num espaço montado no local pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), dedicado ao apoio aos atletas olímpicos lusos, instantes antes de partirem na longa viagem rumo a Tóquio.

"Estamos confiantes num bom trabalho. Temos quatro regatas ao longo dos Jogos Olímpicos. As primeiras regatas são importantes para depois definir o resultado final, mas acho que temos capacidade e ambição para lutar por um 'top 10' ou por um diploma", afirmou Pedro Fraga, de 38 anos, que vai para a sua terceira participação.

Depois de um oitavo lugar em Pequim'2008 e de um quinto lugar em Londres'2012, ambas ao lado de Nuno Mendes, Pedro Fraga aponta para novo resultado positivo, no regresso do remo português a provas olímpicas, após a ausência nos Jogos do Rio'2016.

"Nesta fase final de recuperação, apesar de dura, sentimos que estamos com bom andamento e esperemos que agora a viagem não crie aquele impacto indesejável, mas estamos preparados para chegar lá e estar numa boa forma", assegurou Pedro Fraga.

O remador da Académica entende ainda que esta participação olímpica é "o culminar de um trabalho dos últimos cinco anos, mas a abordagem é a mesma das últimas regatas", procurando sacudir o peso que Afonso Costa está a sentir pela primeira vez.

"É uma sensação incrível e muito gratificante. Aliás, ainda nem estou a acreditar que vamos. Estou muito confiante e contente", expressou Afonso Costa, aos jornalistas.

O remador afirmou que chegar aos Jogos "é um sonho realizado", mostrando-se feliz por levar Setúbal, a cidade onde nasceu, Coimbra, onde a dupla treina, a Universidade de Coimbra, onde estudou, e o Clube Naval Setubalense, a sua equipa, até Tóquio.

Afonso Costa, de 25 anos, realçou ainda que tem "aprendido muito" com Pedro Fraga: "Vou sempre tentando captar o máximo de informação possível e isso acaba por nos fazer mais fortes. Ter uma pessoa tão experiente e esta minha vontade de querer aprender acaba sempre por melhorar a equipa toda".

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de covid-19.