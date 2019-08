Pedro Fraga e Afonso Costa apuram-se para os 'quartos' dos Mundiais

A dupla portuguesa Pedro Fraga e Afonso Costa qualificou-se este domingo para os quartos de final do double scull ligeiro (LM2x) dos Mundiais de remo, enquanto Dinis Costa vai disputar a repescagem de skiff (LM1x), em Linz, na Áustria.Fraga e Costa foram segundos no seu heat, assegurando automaticamente a passagem à próxima ronda, depois de concluírem os 2.000 metros da prova em 6.24,900 minutos, menos dois segundos do que a dupla polaca Jerzy Kowalski e Artur Mikolajczewski, que ficou na terceira posição, a última que dava acesso direto aos quartos.A dupla lusa, que procura a qualificação direta para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ficou a apenas 650 milésimos dos alemães Jonathan Rommelmann e Jason Osborne, que venceram a bateria de LM2x.Já Dinis Costa foi quinto classificado na bateria de skiff (LM1x) e vai ter de disputar a repescagem na segunda-feira.O atleta português completou os 2.000 metros em 7.32,030 minutos, ficando a quase cinco segundos do terceiro lugar - que dava apuramento direto --, ocupado pelo croata Luka Radonic.Os Campeonatos do Mundo de remo disputam-se até 1 de setembro, em Linz, na Áustria.