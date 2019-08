Pedro Fraga e Afonso Costa em segundo na final C do Mundial

A dupla portuguesa constituída por Pedro Fraga e Afonso Costa terminou este sábado na segunda posição a final C de 'double scull' ligeiro do Mundial2019 de remo, a decorrer até domingo em Linz, na Áustria.Pedro Fraga e Afonso Costa, que encerraram a sua participação no 14.º posto final, fizeram uma prova de trás para a frente, recuperando do quinto posto, à passagem dos 500 metros, até à segunda posição na meta, situada nos 2.000 metros.A dupla lusa foi cronometrada com 6.22,43 minutos, a 1,3 segundos dos vencedores, os austríacos Julian Schoeberl e Matthias Taborsky, que finalizaram com 6.21,13 minutos. Na terceira posição da final C ficou a dupla norte-americana Andrew Campbell e Nicholas Trojan, com 6.22,69 minutos.Pedro Fraga e Afonso Costa, que procuravam em Linz o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiaram esse objetivo para uma derradeira oportunidade, que decorrerá, no próximo ano, no decorrer do Campeonato da Europa.A jogar a favor da dupla lusa está o facto de as sete embarcações apuradas no Mundial2019 da Áustria para Tóquio2020, na categoria de double scull ligeiro, terem sido todas europeias, o que abre, a mais dois países, duas vagas no Europeu2020.