Pedro Fraga e Afonso Costa nos Mundiais de remo a olhar para Tóquio 2020

Pedro Fraga e Afonso Costa, em LM2x, e Dinis Costa, em LM1x, representam Portugal nos Mundiais de remo, que arrancam no domingo em Linz, Áustria, com a dupla em busca da qualificação direta para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.A dupla Pedro Fraga e Afonso Costa vai competir em 'double scull' ligeiro (LM2x), enquanto Dinis Costa compete em 'skiff' (LM1x), sendo que a esperança dos dois primeiros é a qualificação direta, atribuída aos sete primeiros no campeonato do mundo.Se não for lograda em Linz, a dupla terá de esperar pelos Europeus, marcados para 2020, com o presidente da Federação Portuguesa de Remo, Luís Ahrens Teixeira, a esperar "os campeonatos mais competitivos da história do remo mundial".Na opinião do dirigente, citado em comunicado, o apuramento "será decidido, praticamente, nas eliminatórias e nos quartos de final", numa "luta de mentalidades e caráter" entre as 32 embarcações de LM2x.Pedro Fraga conseguiu um quinto lugar nos Jogos de Londres 2012, ao lado de Nuno Mendes, com o remo português a não apurar qualquer atleta para o Rio 2016.