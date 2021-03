Pedro Fraga 'reforça' Académica rumo a Tóquio'2020

O experiente remador Pedro Fraga, o melhor português de sempre na modalidade, tornou-se 'reforço' da Académica de Coimbra a uma semana de tentar a terceira participação em Jogos Olímpicos.

Aos 38 anos, o atleta nascido no Porto e que conta com dois diplomas olímpicos - com Nuno Mendes, double-scull peso ligeiro, foi oitavo em Pequim'2008 e quinto em Londres'2012 - prossegue a carreira em Coimbra, depois de deixar o Sporting, que desinvestiu em várias modalidades, como a canoagem, que incluía o vice-campeão olímpico Emanuel Silva.

No mesmo double-scull peso ligeiro (LM2x) foi duas vezes vice-campeão do mundo sub-23 (Poznan, Polónia, em 2004 e Amesterdão, Países Baixos, 2005) e duas vezes vice-campeão europeu, em Montemor-o-Velho, em 2010, e em Varese, Itália, em 2012, além de uma medaha de bronze em Plovdiv, Bulgária, em 2011.

Somou igualmente duas pratas nas taças do Mundo de Bled2015, na Eslovénia, e Plovdiv2019, e três bronzes em Hamburgo2013, na Alemanha, e Sydney2013, na Austrália.

Em barco individual, skiff peso ligeiro (LM1x), foi campeão europeu em Belgrado em 2014 e vice-campeão em Sevilha, Espanha, em 2013.

A estes resultados há a juntar o ouro nas taças do Mundo de Eton, Inglaterra, e Lucerna, Suíça, ambas em 2013, e ainda três finais em mundiais, destacando-se o quarto lugar em Chungju2013, na Coreia do Sul.

O remador portuense representou o Sport Clube do Porto entre 1997 e 2012, altura em que se transferiu para o Sporting, competindo pelos 'leões' até 2020.

Na próxima semana, juntamente com Afonso Costa, do Clube Naval Setubalense, vai disputar em Varese uma das duas vagas europeias remanescentes para Tóquio2020.