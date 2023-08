Portugal garante duas medalhas de bronze no Europeu de remo de sub-23

Portugal conquistou este domingo duas medalhas de bronze nos Europeus de remo, na categoria de sub-23, que decorrem em Krefeld, na Alemanha.Bruna Parente, atleta do VR Lima, conquistou o bronze na final A de 1xLW, enquanto a dupla composta por Duarte Castro, do Fluvial Portuense, assim como João Santos, do CN Infante D. Henrique, também garantiu o bronze na final A de 2xLM.Por sua vez, André Ferreira, do Galitos, ficou em 2.º lugar na final B de 1xLM, o que corresponde ao 8.º lugar na prova.