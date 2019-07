Portugal Rowing Tour leva ao Rio Zêzere cerca de 60 remadores

O evento "Portugal Rowing Tour" volta este ano ao Rio Zêzere, de 15 a 18 de agosto, com a participação de cerca de 60 remadores, a maioria estrangeiros.O circuito, com cinco etapas, é um evento de remo de lazer, onde, para além da componente desportiva, há uma forte ligação "à gastronomia local e regional, mas também ao património e cultura" dos concelhos por onde passa, afirmou o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, que falava à agência Lusa à margem da apresentação da iniciativa.O evento, organizado pela Turismo Centro e o Ginásio Clube Figueirense, vai passar pelos concelhos de Tomar, Ferreira do Zêzere, Sertã, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.Para o responsável da Turismo Centro de Portugal, o evento permite "potenciar o Rio Zêzere e os concelhos associados", ao fazer um cruzamento entre "a potenciação do rio e outros produtos turísticos" daquele território, ao mesmo tempo que mostra que a oferta turística da região Centro "não se esgota nas tradicionais praias oceânicas", havendo "muito para descobrir no interior de Portugal".O evento passa por alguns dos concelhos afetados pelos incêndios de 2017, mas Pedro Machado salientou que "o território está apto e disponível para receber turistas"."O Centro não está a arder. Infelizmente, temos estes episódios, mas que estão muito longe da proposta de valor que o turismo tem para apresentar. Acreditamos que vai ser mais uma vez o turismo a dar a volta a esta tragédia e voltar a fazer com que os territórios possam continuar a atrair visitantes", vincou.A presidente do Ginásio Clube Figueirense, Ana Rolo, informou que esta é a terceira edição do evento no Rio Zêzere, sublinhando que são esperados remadores da Holanda, Alemanha, Suécia, Irlanda, França e Bélgica, entre outros."O Zêzere tem um plano de água fantástico e uma envolvente natural, e o estrangeiro gosta e aprecia este serviço", sublinhou, referindo que há cada vez mais interesse de remadores internacionais nos cursos de água portugueses.