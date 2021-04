Remo: Nuno Mendes acredita que a medalha em Tóquio é possível

Por enquanto, há dois remadores portugueses que já estiveram em duas Olimpíadas. Em 2008 e 2012, Pedro Fraga partilhou o barco com Nuno Mendes que, em conversa com Record, lembrou esses "momentos inesquecíveis" da denominada Dupla Olímpica.

"O que me marcou mais foram as cerimónias de abertura. Todo o significado daquele momento partilhado com os melhores atletas do Mundo é bastante especial. Pena que eles não possam viver isto este ano. Vai perder-se grande parte da magia dos Jogos", começou por dizer o remador, de 37 anos, acrescentando: "Em Londres fartámo-nos de tirar fotos com atletas de África e da América do Sul que estavam com aqueles trajes típicos."

Ao recordar os tempos no barco com Fraga, Nuno não se poupou nos elogios. "Continua a ser o melhor em Portugal. É superior física e psicologicamente, por isso é que continua neste nível aos 38 anos. Depois de não nos termos qualificado em 2016, ele sentia que conseguia fazer mais uns Jogos e aí está ele. Sempre o vi como uma referência e continua a sê-lo", referiu, explicando ainda a mudança de dupla: "O Afonso tem muita qualidade e conquistou o lugar com todo o mérito!"

Por fim, em relação ao que espera da dupla Pedro Fraga/Afonso Costa para Tóquio, Nuno Mendes aponta ao topo: "Nós superamo-nos nos Jogos e conseguimos fazer sempre os melhores resultados. Espero que o façam de novo. Sei que se o fizerem conseguem chegar à Final A e depois tudo pode acontecer. Espero que melhorem o quinto lugar de Londres e que consigam uma medalha."



Festa do remo em Avis



A Federação Portuguesa de Remo, em parceria com os Jogos Santa Casa, organizou ontem uma prova denominada ‘head of the cork’, em Avis. O evento não contou com atletas internacionais, devido às restrições da pandemia, mas cerca de 50 atletas marcaram presença na festa do remo, que também teve em ação a vertente adaptada.



Quanto ao evento, a organização propôs a realização de uma única manga, num percurso total de 6.000 metros.

Na Barragem do Maranhão, Miguel Menezes (Infante) venceu a prova de absolutos masculinos, à frente de João Amorim Costa e de João Cunha Santos. No sector feminino, Inês Oliveira (Sport CP) foi a mais rápida, batendo Beatriz Varela - (Infante) e Maria Rodrigues (Sport CP). Na prova adaptada, Nuno Picado (ANL Lisboa) triunfou.