Tejo recebe prova de barcos históricos da classe Yolle

O estuário do Tejo, em Lisboa, será palco este fim de semana de uma espécie de regresso ao passado, com a realização de uma competição de barcos históricos da classe Yolle, a qual irá reunir cerca de 400 atletas de todo o país para mostrar que as tradições são para manter.





Organizada pela Associação Naval de Lisboa, a edição deste ano do Campeonato Nacional de Yolle decorre no sábado a partir das 12 horas (eliminatórias), na Pista da Junqueira, em Lisboa, com largada junto ao museu da Eletricidade e chegada por baixo da Ponte 25 Abril. Depois das eliminatórias, as finais estão marcadas para as 16 e 18:30 horas.