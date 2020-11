Tejo recebeu Campeonato Nacional de Yole

As condições meteorológicas não eram as mais fáceis, com vento forte e ondulação, mas nem isso demoveu os cerca de 250 atletas que no último sábado se lançaram à aventura nas águas do Tejo para disputar o Campeonato Nacional de Yole. Com sete clubes representados, acabou por ser a Associação Naval de Lisboa a destacar-se, com 208 pontos, à frente da Associação Académica de Coimbra (79,5 pontos) e do Clube Ferroviário de Portugal (48,5 pontos).





Tendo o estuário do Tejo como pano de fundo, num percurso de mil metros entre o MAAT e a Ponte 25 de Abril, a competição contou com a disputa dos campeonatos nas categorias juvenis, seniores e veteranos e trouxe de volta uma tradição com praticamente dois séculos e que, em tempos de pandemia, se manteve viva graças à colaboração entre a Federação Portuguesa de Remo e a Associação Naval de Lisboa para a realização deste evento.Tudo isto seguindo as normas de segurança e higiene validadas pela Direção Geral da Saúde, que passaram pela ausência de público, a medição da temperatura corporal a todos os participantes, o uso permanente de máscara e o distanciamento físico entre as equipas.