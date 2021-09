Armada lusa já conhece os heats da ronda inaugural na Ericeira

Já é conhecido o heat draw do MEO Vissla Pro Ericeira, a segunda de quatro etapas do novo circuitos Challenger Series, onde está em jogo a qualificação para o circuito mundial de 2022. Com nove portugueses em prova para a etapa que arranca sábado em Ribeira d’Ilhas, todos já conhecem os adversários que vão ter pela frente na ronda inaugural deste importante campeonato.





Do lado masculino, onde Portugal vai estar representado por Frederico Morais, Vasco Ribeiro e pelos wildcards Tomás Fernandes e Afonso Antunes, o primeiro a entrar em ação vai ser Tomás Fernandes, que vai medir forças com a grande estrela do CT presente na prova portuguesa o brasileiro Italo Ferreira. A eles juntam-se ainda o japonês Hiroto Ohhara e o havaiano Ian Gentil no heat 12.Segue-se Vasco Ribeiro no heat 18, onde mede forças com o havaiano Josh Moniz, com o francês Gaspard Larsonneur e com o australiano Cooper Chapman. Por fim, no heat 24, que fecha a ronda, Frederico Morais e Afonso Antunes vão competir juntos, tendo ambos ainda a companhia do australiano Sheldon Simkus e do brasileiro e ex-top mundial Alejo Muniz.Já do lado feminino, Portugal tem cinco representantes: Yolanda Hopkins, que vem de um 9.º lugar na etapa inaugural, na Califórnia, Teresa Bonvalot, Carolina Mendes e as wildcards Kika Veselko, atual campeã nacional, e Mafalda Lopes. A primeira a entrar na água será Kika Veselko, que vai enfrentar a havaiana e ex-top mundial Coco Ho, a basca Garazi Sanchez-Ortun e ainda a japonesa Shino Matsuda no heat 7.Na bateria seguinte Yolanda Hopkins defronta a sul-africana Sarah Baum, a havaiana Zoe McDougall e ainda a argentina Josefina Ane. No heat 9 é a vez de Mafalda Lopes ter pela frente a costarriquenha e top mundial Brisa Hennessy, a norte-americana Samantha Sibley e ainda a alemão Rachel Presti. No heat 10 Carolina Mendes mede forças com as havaianas Keala Tomoda-Bannert e Savanna Stone e ainda com a norte-americana Meah Collins.Por fim, Teresa Bonvalot está no 15.º e penúltimo heat da ronda inaugural feminina, tendo pela frente uma bateria muito equilibrada. Além da surfista portuguesa também vão estar em ação as havaianas Bettylou Sakura Johnson e Brianna Cope e ainda a norte-americana Kirra Pinkerton.Nesta prova feminina destaque ainda para a presença de última hora da jovem brasileira Sophia Medina, irmã do campeão mundial Gabriel Medina. Sophia, que está a dar os primeiros passos no circuito WQS, vai estar em ação logo no heat inaugural, tendo pela frente a australiana e top mundial Keely Andrew, a costarriquenha Leilani McGonagle e ainda a japonesa Amuro Tsuzuki.O MEO Vissla Pro Ericeira tem um período de espera que vai de 2 a 10 de Outubro. Esta é a segunda de quatro etapas das novas Challenger Series, com seis vagas femininas e 12 masculinas em jogo para o circuito mundial de 2022. Depois de Portugal o circuito segue para França, ainda em Outubro, e vai terminar em Dezembro em Haleiwa, no Havai,H12: Italo Ferreira (BRA) x Hiroto Ohhara (JAP) x Ian Gentil (HAV) x Tomás Fernandes (PRT)H18: Vasco Ribeiro (PRT) x Joshua Moniz (HAV) x Gaspard Larsonneur (FRA) x Cooper Chapman (AUS)H24: Frederico Morais (PRT) x Sheldon Simkus (AUS) x Alejo muniz (BRA) x Afonso Antunes (PRT)H7: Coco Ho (HAV) x Garazi Sanchez Ortun (ESP) x Shino Matsuda (JAP) x Francisca Veselko (PRT)H8: Sarah Baum (AFS) x Yolanda Hopkins (PRT) x Zoe McDougall (HAV) x Josefina Ane (ARG)H9: Brisa Henessy (CRC) x Samantha Sibley (EUA) x Rachel Presti (ALE) x Mafalda Lopes (PRT)H10: Keala Tomoda-Bannert (HAV) x Meah Collins (EUA) x Carolina Mendes (PRT) x Savanna Stone (HAV)H15: Kirra Pinkerton (EUA) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Teresa Bonvalot (PRT) x Brianna Cope (HAV)