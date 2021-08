Pequeno Matias Canhoto destaca-se no arranque do QS europeu 2021/22

Teve início esta terça-feira o Rip Curl Pro Anglet, prova inaugural da temporada 2021/22 do QS europeu, onde vão estar em disputa as vagas para as Challenger Series de 2022. Com vários membros da armada lusa em ação neste dia inaugural marcado por ondas pequenas e vento offshore, acabou por ser o grom Matias Canhoto um dos maiores destaques, ao superar duas rondas.





Com previsões nada animadoras no horizonte, a organização do evento francês decidiu correr este primeiro dia de prova em palanque duplo, com a ação a terminar a meio da tarde, após duas rondas femininas e duas rondas e mais metade da terceira realizadas. O mar pequeno acabou por beneficiar os mais jovens, com o jovem surfista de Peniche, de apenas 13 anos, a ser exemplo disso mesmo.Na ronda inaugural masculina apenas João Maria Mendonça esteve em ação, ele que regressava à competição após uma lesão num joelho que o fez parar cerca de um ano. O jovem talento algarvio acabou por não ter a sorte do seu lado e foi eliminado por apenas 0,03 pontos. Quem brilhou nesta fase foi o luso-brasileiro Halley Batista, que fez um score de 14,17.Na segunda ronda Portugal esteve representado apenas por Matias Canhoto e o jovem de Peniche, de apenas 13 anos, conseguiu passar no segundo posto, rumo à ronda 3. Aí já com uma concorrência mais forte – e mais velha – pela frente, Canhoto continuou a dar-se bem nas ondas de Chambre D’Amour e conseguiu a segunda posição de um heat em que deixou pelo caminho o italiano Edoardo Papa e ainda o português Martim Carrasco, ficando apenas atrás do gaulês Noa Ledee.Nesta fase, a armada lusa perdeu ainda José Champalimaud, mas já viu Eduardo Fernandes e Luís Perloiro seguirem, juntamente com Matias Canhoto, para a ronda 4, onde já entram em cena os tops seeds, com Vasco Ribeiro a ser o número 1 – Pedro Henrique e Afonso Antunes também tiveram entrada direta nesta fase. Com a ronda 3 a ser interrompida a meio, amanhã Joaquim Chaves e Guilherme Ribeiro ainda terão a oportunidade de se juntarem aos compatriotas.Do lado feminino as contas também foram positivas para a armada lusa. Apesar de ter perdido o contributo de Gabriela Dinis na ronda inaugural, na ronda 2 Carolina Santos e Kika Veselko, que competiram no mesmo heat, estiveram em evidência e deram mais uma alegria à bandeira nacional. Carolina e Kika juntam-se, assim, a Teresa Bonvalot, Carolina Mendes, Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes na ronda seguinte.A chamada para esta quarta-feira está marcada para as 9 horas em Portugal Continental, com vários portugueses a entrarem em ação, caso o mar permita que a prova avance. Destaque novamente para o pequeno Matias Canhoto que na próxima fase já sabe que vai medir forças com surfistas bastante experientes, como são os casos do francês Kauli Vaast, bicampeão europeu júnior, do brasileiro Lucas Silveira, antigo campeão mundial júnior, e do basco Iker Amatriain.