Três portugueses superam “maratona” inaugural em Lacanau

Teve início, esta terça-feira, no sudoeste francês a segunda etapa do circuito de qualificação europeu 2023/24, o Lacanau Pro. Com mais de uma dezena de portugueses em prova, a ação arrancou com uma verdadeira maratona de surf, onde se realizaram as três primeiras rondas da prova masculina e a ronda inaugural feminina. Apenas três surfistas lusos conseguiram o passaporte para a ronda 4 masculina, enquanto no lado feminino as representantes portuguesas ainda aguardam estreia.Na ronda inaugural a armada lusa perdeu o contributo de Martim Nunes e Gabriel Ribeiro, enquanto Matias Canhoto esteve em bom nível ao avançar para a fase seguinte. Na ronda 2 Canhoto repetiu a façanha e garantiu a passagem à ronda 3, a par de Francisco Ordonhas e Henrique Pyrrait, enquanto Daniel Nóbrega, José Maria Ribeiro, Guilherme Fonseca e Eduardo Fernandes foram eliminados.Na ronda 3 entraram em cena os top seeds e apenas três portugueses conseguiram superar esta fase. Curiosamente, todos eles com entrada direta para esta ronda. O campeão nacional Guilherme Ribeiro foi um dos destaques do dia, ao vencer a bateria 10, com 13,60 pontos. Francisco Almeida e Luís Perloiro, ambos no segundo posto das respetivas baterias, também avançaram para a ronda 4. Em sentido inverso, Matias Canhoto, Joaquim Chaves, Francisco Ordonhas e Henrique Pyrrait ficaram pelo caminho.Na próxima fase já só estarão em prova 32 surfistas, sendo que Francisco Almeida será o primeiro a entrar em cena, enfrentando no heat 2 os franceses Thomas Ledee e Justin Becret e o suíço Fantin Habashi. Guilherme Ribeiro, por sua vez, compete no heat 5 frente ao francês Tiago Carrique, ao espanhol Mario Rasines e ao britânico Stanley Norman. Por fim, no oitavo e último heat, Luís Perloiro mede forças com os franceses Sam Piter e Jorgann Couzinet e ainda com o galês Patrick Langdon-Dark.Na prova feminina Portugal ainda não teve qualquer representante em ação, uma vez que as quatro surfistas nacionais inscritas na prova gaulesa tiveram entrada direta para a ronda 2. Dessa forma, Yolanda Hopkins, que é a campeã europeia em título e venceu a etapa inaugural do circuito na presente temporada, Carolina Mendes, Mafalda Lopes e Francisca Veselko só deverão estrear-se em Lacanau esta quarta-feira.