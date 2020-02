16 surfistas lutam pelo triunfo nos tubos de Carcavelos 

Está na água a edição de 2019/20 do Capítulo Perfeito, com a Praia de Carcavelos a receber alguns dos melhores tube riders nacionais e mundiais em busca de ondas perfeitas. O arranque da prova está marcado para as 9H15, depois de uma nova chamada que acontece 15 minutos antes.





A primeira chamada aconteceu bem cedo, pelas 7 horas, mas a organização do evento, decidiu esperar mais um pouco pela entrada da ondulação, que promete ser a maior deste inverno. Com a ajuda do vento offshore, Carcavelos deverá assim presentear os surfistas com condições tubulares, tal como se pretende neste evento.Entretanto, já são conhecidas as baterias, com destaque para o facto de Tiago Pires estar logo no heat inaugural do campeonato e de o facto de o heat ser totalmente português. Esta primeira ronda é sem eliminação, sendo que os dois primeiros de cada heat seguem diretamente para a 3.ª ronda, enquanto os outros terão de ir a uma fase de repescagem.Bateria 1: Balaram Stack (USA), Aritz Aranburu (ESP), Tiago Pires (POR), Kiron Jabour (HAW)Bateria 2: Pedro Calado (BRA), Pedro Scooby (BRA), Miguel Blanco (POR), Afonso Antunes (POR)Bateria 3: Cory Lopez (USA), Bruno Santos (BRA), Anthony Walsh (HAW), João Moreira (POR)Bateria 4: Pedro Boonman (POR), Nic Von Rupp (POR), João Guedes (POR), Filipe Jervis (POR)A prova pode ser acompanhada em direto em capituloperfeito.com/live