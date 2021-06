Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira na quarta ronda dos Jogos Mundiais de surf

As portuguesas Teresa Bonvalot, Yolanda Sequeira e Carolina Mendes estiveram hoje em ação na terceira ronda dos Jogos Mundiais de surf, em El Salvador, com as duas primeiras a avançarem e a última a cair para a repescagem.

Teresa Bonvalot, tricampeã portuguesa, foi a primeira a entrar na água, na bateria 50, ficando em segundo lugar, com 5,67 pontos, atrás da norte-americana Alyssa Spencer (10,16) e à frente da australiana Sally Fitzgibbons (4,4), que corre no circuito principal feminino da Liga Mundial de Surf (WSL), e da mexicana Asaya Brusa (4,33).

Já Yolanda Sequeira dominou a bateria 55, conseguindo uma onda quase perfeita, próxima dos 10 pontos, que, combinada com a sua segunda melhor onda, lhe deu os 15,77 pontos finais, a melhor pontuação do dia na competição feminina, com que derrotou a australiana Stephanie Gilmore (12,94), sete vezes campeã mundial da WSL, da italiana Claire Bevilaqua (10,27) e da uruguaia Marcela Machado (7,80).

No 'heat' seguinte (56), Carolina Mendes esteve longe de apresentar o seu melhor surf, ficando no terceiro posto com apenas 2,93 pontos, acima da porto-riquenha Faviola Alcalá (1) e abaixo da peruana Melanie Giunta (6,43) e da indonésia Taina Izquierdo (5,07).

Na ronda quatro, Teresa Bonvalot vai entrar na bateria 57 contra Leilani McGonagle (Costa Rica), Noah Klapp (Alemanha) e Candelaria Resano (Nicarágua), enquanto Yolanda Sequeira enfrenta a neozelandesa Paige Hareb, a canadiana Bethany Zelasko e a indonésia Taina Izquierdo.

Já Carolina Mendes está colocada na bateria 112 da quarta fase da repescagem, encarando a uruguaia Marcela Machado.

Na competição masculina, os portugueses Vasco Ribeiro e Frederico Morais competiram hoje na terceira ronda dos Jogos Mundiais de surf, em El Salvador, mas tiveram sortes diferentes, com 'Vasquinho' a avançar diretamente para a próxima fase, enquanto 'Kikas' vai à repescagem.

Na ronda quatro deste evento da Associação Internacional de Surf (ISA), Ribeiro vai defrontar o indonésio Aditya Putra e o espanhol Aritz Aranburu (bateria 66), enquanto Morais vai competir com o canadiano Cody Young, no 'heat' 122 da quarta fase da repescagem.

O outro português em prova, Miguel Blanco, ainda não entrou no mar neste terceiro dia da competição, estando colocado na bateria 102 da segunda fase da repescagem, contra o suíço Michael Zaugg.

Os Jogos Mundiais de Surf são organizados pela Associação Internacional de Surf (ISA), decorrendo até 06 de junho, em El Salvador, e vão decidir as últimas 12 vagas para a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos (Tóquio2020).