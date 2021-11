Teresa Bonvalot na final do Azores Pro de surf

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Teresa Bonvalot garantiu este sábado a qualificação para a final do Azores Pro de surf, prova do circuito de qualificação, com Mafalda Lopes a ser eliminada nas meias-finais.

Na praia de Santa Bárbara, na ilha de São Miguel, Teresa Bonvalot, que fez 13,80 pontos (7,00 e 6,80 nas melhores ondas), afastou a alemã Rachel Presti, que terminou com 8,10 (3,83 e 4,27).

Esta será a segunda final da carreira da olímpica portuguesa, depois de este ano já ter vencido o Caparica Surf Fest.

Na bateria decisiva, Teresa Bonvalot vai defrontar a francesa Pauline Ado, que, com uma pontuação de 13,17 (6,67 e 6,50), eliminou a portuguesa Mafalda Lopes, que fez 12,16 (8,33 e 3,83).