Brilho em Santa Cruz

O Eurosurf arrancou ontem em Santa Cruz, com Portugal a apresentar credenciais através dos longboarders António Dantas e Raquel Bento, pois conseguiram passar à ronda 2 do percurso de qualificação. Na jornada de abertura foram realizados apenas seis heats, numa competição com 111 atletas em representação de 16 seleções. Portugal é um dos candidatos ao título europeu, que conquistou em 2017, mas a Itália, campeã em título (2019), a Espanha, campeã europeia de juniores, e a Inglaterra, uma das equipas promissoras, podem lutar pelas medalhas, sendo que nenhuma seleção perdeu elementos para a repescagem.

O selecionador David Raimundo ficou satisfeito: "Os dois atletas fizeram dois heats razoáveis com mar muito difícil, muito pequeno, mas cumpriram os objetivos. Seguimos com o surf open masculino e feminino, todos motivados para voltar a conquistar o título."