Camilo Abdula junta-se a Marta Paço nas finais do Mundial de surf adaptado

O português Camilo Abdula, campeão do mundo de stand 1, assegurou esta sexta-feira a passagem à final do Mundial de surf adaptado, na Califórnia, fase em que está também Marta Paço, que defende o título em VI 1.

Camilo Abdula ficou no segundo lugar da primeira meia-final de stand 1, com 10,50 (5,33 e 5,17), atrás do brasileiro Roberto Pino, que conseguiu atingir a pontuação perfeita de 20 pontos (10 e 10), e vai defender o título de campeão do mundo na final com o 'canarinho', e com o francês Maxime Clarkin e o japonês Shingo Kato, que se apuraram na segunda bateria das semifinais.

Na quinta-feira, a bicampeã mundial Marta Paço venceu a única bateria da ronda 1 (VI 1), com 10,17 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,00 e 3,17), superando a espanhola Carmen López (5,16) e as francesas Valentine Moskoteoc (4,78) e Juliette Mas (2,63), as mesmas atletas que vai enfrentar na final.

Camilo Abdula e Marta Paço vão disputar as finais no sábado, o último dia da competição da Associação Internacional de Surf (ISA), que decorre em Huntington Beach, enquanto Afonso Faria (prone 2) e Tomás Freitas (kneel), os restantes integrantes da seleção lusa, já foram eliminados.