Ericeira mantém prova do circuito de acesso à elite mundial do surf em 2024

As seis etapas das 'Challenger Series' (CS), que definem a qualificação para o circuito principal (CT) da Liga Mundial de Surf (WSL) em 2024, foram hoje anunciadas, com o arranque da prova na Ericeira agendado para final de setembro.

O período de espera da quinta e penúltima etapa das CS, que costuma ser disputada na Praia de Ribeira d'Ilhas, decorre entre 29 de setembro e 06 de outubro.

Este circuito começa com duas etapas na Austrália, tal como na última edição, com provas na Gold Coast (27 de abril a 04 de maio) e em Sydney (09 a 16 de maio).

Seguem-se os eventos de Ballito, na África do Sul (01 a 08 de julho), e de Huntington Beach, nos Estados Unidos (03 a 11 de agosto).

Após a paragem em Portugal, as CS terminam no Brasil, em Saquarema (Rio de Janeiro), de 12 a 20 de outubro.

Os melhores 10 surfistas do quadro masculino e as melhores cinco classificadas do lado feminino vão integrar o CT em 2025, sendo contabilizados os melhores quatro resultados no conjunto dos seis eventos.

O número de competidores nas CS vai continuar a ser de 80 homens e de 48 mulheres.