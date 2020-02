À procura de recorde mundial na Nazaré

As condições prometem trazer à Praia do Norte ondas de mais de 20 metros. Cenário perfeito para a WSL ter decidido dar luz verde para a realização do novo Nazaré Tow Surfing Challenge, esta terça-feira, a partir das 8 da manhã. Os melhores big riders do Mundo vão dividir-se por equipas, numa prova onde o recorde mundial para a maior onda já surfada pode estar em jogo.





A Praia do Norte vai ser o palco de um mega evento que terá transmissão mundial e que tem quatro portugueses em prova: Alex Botelho e Hugo Vau (Team Portugal), Nic von Rupp (faz parceria com Francisco Porcella no Team Europa) e João de Macedo (faz parceria com Grant Baker no Team Atlantic). Em prova estão também duas mulheres, neste caso a brasileira Maya Gabeira e a francesa JUstin Dupont.Este novo evento de tow-in na Nazaré nasce da reformulação por parte da WSL do calendário do Mundial de Ondas Grandes. Todas as equipas vão entrar na água duas vezes, num formato competitivo diferente do habitual, onde serão os próprios surfistas a eleger os vencedores, numa cerimónia que irá ocorrer por volta das 19 horas.No total serão realizados quatro heats que terão, cada um, uma hora de duração. Por cada bateria competem cinco equipas, sendo que não existe sistema de eliminação. No final dos quatro heats, serão distribuídos prémios para a 'melhor onda surfada por um big rider masculino', 'melhor onda surfada por uma big rider feminina, 'maior compromisso' e por fim a distinção mais importante, aquela que irá para a formação vencedora.É já pela manhã que os surfistas vão começar a ser puxados por motas de água para as ondas gigantes da Nazaré, com a possibilidade de surgir um novo recorde mundial do Guinness na Praia do Norte. O atual detentor desse registo é o brasileiro Rodrigo Koxa, que também estará em prova, fazendo parte do Team Brasil.Equipas em prova:Team World: Sebastian Steudtner (DEU) & Maya Gabeira (BRA)Team Brazil: Rodrigo Koxa (BRA) & Pedro Scooby (BRA)Team Great Britain: Andrew Cotton (GBR) & Tom Butler (GBR)Team Australia: Ross Clarke-Jones (AUS) & Mick Corbett (AUS)Team Portugal: Alex Botelho (PRT) & Hugo Vau (PRT)Team Young Bulls: Lucas Chianca (BRA) & Kai Lenny (HAW)Team Europe: Nic von Rupp (PRT) & Francisco Porcella (ITA)Team France: Benjamin Sanchis (FRA) & Eric Rebiere (FRA)Team Atlantic: Grant Baker (ZAF) & João de Macedo (PRT)Team Justine: Justine Dupont (FRA) /Fred David (FRA/apenas condutor)