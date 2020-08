Aberto o período de espera das provas especiais na Austrália

É já esta terça-feira que arranca o período de espera do Australian Grand Slam, um dos conjuntos de provas continentais que fará parte dos eventos especiais de "pré-temporada" da WSL e que irá reunir os melhores surfistas australianos em três provas espalhadas pelo país.





Depois de os surfistas residentes nos Estados Unidos terem tido a oportunidade de regressar à ação já no decorrer do mês de Agosto, com uma prova especial na piscina de ondas de Kelly Slater, agora será a vez de os australianos também poderem voltar a vestir a licra pela primeira vez depois do surgimento da pandemia da Covid-19.Os três eventos acontecerão no sul da Ilha de Stradbroke, em Queensland, em Margaret River, na West Oz, e ainda na Tweed Coast, em Nova Gales do Sul. Estas missões relâmpagos têm um período de espera de dois meses e quando entrar um swell digno desse nome a ação poderá acontecer.Em prova estarão os surfistas que pertencem ao WCT e WWT, mais alguns nomes emergentes do WQS e ainda wildcards locais, alguns deles sonantes, como é o caso de Taj Burrow, que está escalado para competir em Margaret River. A luz verde será sempre dada com 48 horas de antecedência e tudo terá transmissão online.Para os meses de setembro e outubro também estavam marcadas duas provas especiais na Europa, em Portugal e França, que fariam parte deste "Countdown" especial da WSL para a nova temporada de 2021, depois do cancelamento da presente época. Contudo, até ao momento, ainda não foram divulgadas quaisquer informações sobre estes eventos.