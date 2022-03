Ação no MEO Pro Portugal retoma às 7H30 em Supertubos

O MEO Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial de surf, está ON pelo segundo dia consecutivo. Esta sexta-feira a primeira chamada teve lugar às 7H20 e a organização decidiu retomar a prova, com o começo da ação a acontecer logo pelas 7H30.Depois de na véspera se ter completado a primeira e segunda ronda da prova feminina e ainda se ter avançado com quatro dos 12 heats da ronda inaugural masculina, esta amanhã a ação vai retomar no que resta disputar dessa primeira ronda masculina.Dessa forma, o wildcard Afonso Antunes vai estar em prova logo no segundo heat da manhã, frente ao japonês Kanoa Igarashi e ao rookie australiano Callum Robson. Na bateria seguinte, é a vez de Frederico Morais entrar em cena, frente ao norte-americano e ao brasileiro Caio Ibelli.Ontem, Vasco Ribeiro já tinha competido naquele que foi o último heat do dia, caindo para a repescagem, tal como também tinha acontecido com o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater. Repescagem, essa, que deverá acontecer esta sexta-feira, logo após o fim da ronda inaugural masculina.É esperado que hoje o mar suba e que o vento rode mais para offshore, o que deverá melhorar as condições e proporcionar uma longa jornada de surf. Isto depois de ontem os melhores surfistas do Mundo terem enfrentado condições difíceis e sem grande potencial.