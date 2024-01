Ação no Pipe Pro pode arrancar esta quarta-feira

A etapa inaugural do circuito mundial de 2024, o Pipe Pro, poderá estar prestes a arrancar, esta quarta-feira. Depois de dois lay days consecutivos, a prova havaiana tem tudo alinhado para começar hoje, com a chamada a estar marcada para as 17H45 em Portugal Continental.Em prova vai estar Frederico Morais, que está de regresso ao World Tour. Inicialmente, Kikas surgiu colocado no heat 9, com o australiano Ryan Callinan e o sul-africano Jordy Smith, mas nos últimos dias foi trocado para o heat 8, onde terá a oposição do italiano Leo Fioravanti e do australiano Liam O’Brien.Apesar de o Havai estar a receber uma forte ondulação por estes dias, a verdade é que o vento não ajudou a criar condições favoráveis nos dois primeiros dias do período de espera, que arrancou na segunda-feira. Contudo, esta quarta-feira, espera-se vento a soprar offshore, o que deverá permitir o começo da ação.Caso a prova comece com a competição masculina, o surfista português deverá entrar na água depois das 22 horas em Portugal Continental. Este dia inaugural deverá ser reservado apenas para a primeira ronda ou, no máximo, a realização também da ronda 2, que já será de eliminação para quatro surfistas.