Açores vai receber QS3000 masculino e feminino em Setembro

O QS europeu está a entrar na reta final da temporada 2021/22, numa altura em que faltam disputar-se três etapas para definir os surfistas apurados para as Challenger Series 2022. Contudo, a dias do arranque desse trio de etapas decisivas, duas delas em Portugal (Caparica e Santa Cruz), a WSL começou a divulgar já o calendário para a próxima temporada, onde se destaca o regresso de vários eventos.Segundo o calendário a temporada de 2022/23 do QS europeu vai arrancar entre 10 e 14 de agosto com o histórico Boardmasters, em Newquay, no Reino Unido. Este será o regresso do QS1000 britânico, que não se tem realizado nos últimos anos devido à pandemia. O mês de agosto conta com ainda mais dois regressos, ambos QS1000, mas em Lacanau e Anglet, em França.A ação vai regressar já no final de Setembro, com os Açores a receberem novamente o circuito. No entanto, ao contrário do ano passado, em 2022 o Azores Airlines Pro vai ser um QS3000 masculino e feminino, ao contrário do ano passado que teve estatuto QS5000 no caso masculino e que foi disputado mais tarde, em outubro. Dias antes, Ribeira Grande também vai receber uma etapa do Pro Júnior europeu.Para já são estes os quatro eventos europeus confirmados para a primeira metade da temporada 2022/23. O dobro em relação à presente temporada, uma vez que na segunda metade do ano o QS europeu apenas teve a prova dos Açores e uma Anglet, que não terminou devido à falta de ondas.Resta depois, conhecer-se o calendário da segunda metade da temporada, que serão os primeiros meses de 2023. Na presente época, além de Caparica e Santa Cruz, também Israel recebe uma etapa. No entanto, é bem possível que com o aliviar das restrições da pandemia possam surgir mais competições no calendário.