Adidas anuncia Gabriel Medina como embaixador da marca

Após os rumores que surgiram nos últimos dias de que Gabriel Medina estaria perto de assinar um acordo milionário com uma marca de calçado desportivo, esta quarta-feira ficou desfeito o mistério, com a Adidas Brasil a anunciar que o campeão mundial em título vai passar a ser embaixador da marca.Depois de já ter representado a Nike, Medina, que se encontra a dias de iniciar a luta por mais um título mundial no Havai, vai agora representar a Adidas, sendo anunciado pela marca como embaixador de sustentabilidade da mesma. Além de ir participar em iniciativas ligadas ao meio-ambiente, Medina ainda participará na criação de novos modelos da marca.Este é um acordo que em nada afeta a ligação de Gabriel Medina à Rip Curl, o seu patrocinador principal há largos anos, uma vez que o apoio é apenas para calçado. Os valores desta parceria não foram divulgados, mas é certo que se trata de um acordo lucrativo para o surfista brasileiro, que já soma no currículo dois títulos mundiais (2014 e 2018).Este acordo surge numa altura em que a Adidas anunciou que vai parar de utilizar plástico virgem nos seus produtos até, pelo menos, 2024. Em 2015 a Adidas iniciou um projeto que utiliza plástico do mar para produzir calçado desportivo, tendo produzido cinco milhões de pares de sapatilhas no ano passado e expectando terminar 2019 com 11 milhões produzidos.