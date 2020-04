Adriano de Souza faz leilões solidários para doar alimentos

Numa altura em que o Brasil atravessa sérias dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus, Adriano de Souza colocou em prática uma ideia que visa ajudar famílias mais necessitadas. O campeão mundial de 2015 está a promover um sorteio solidário, com o objetivo de angariar fundos para a compra de cabazes alimentares.





Mineiro está a vender rifas a 10 reais, cujo prémio final é uma prancha sua, uma licra de competição e mais material técnico. Adriano aproveitou o facto de estar de quarentena na sua casa em Florianópolis, Santa Catarina, para tentar encontrar uma forma de ajudar as famílias mais atingidas pela crise despoletada por esta pandemia.O vencedor ganha um cabaz composto pelo seguinte material:* Lycra de Teahupoo 2019, mar histórico;* Prancha All Merrick 6,3;* Câmara Lumix foto e vídeo;* Caixa de Som JBL;* Headphone JBL.Além destes incríveis prémios que podem ser ganhos com apenas 10 reais investidos – algo como 1,7 euros – Adriano de Souza fica ainda responsável pelos portes de envios do prémio, mas apenas para o território sul-americano. Todo o dinheiro arrecadado com este leilão solidário será investido em cabazes alimentares.Esta é a segunda iniciativa deste género feita por Mineirinho. No primeiro leilão solidário, o surfista brasileiro conseguiu angariar 600 cabazes com alimentos básicos para nutrir as necessidades de várias famílias da região. "Essa será a segunda onda do bem. A primeira onda do bem deu um retorno maravilhoso, graças à ajuda de muitas pessoas. Muito obrigado", afirmou Adriano nas redes sociais.