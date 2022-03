Afonso Antunes cai na repescagem em Supertubos

Não começou da melhor forma o segundo dia do MEO Pro Portugal, nem para as cores nacionais, nem para a organização, que se viu obrigada a parar o campeonato após a realização de apenas dois heats. No segundo Afonso Antunes acabou por ser relegado para a repescagem, sem ter surfado qualquer onda. Uma situação que deixou o jovem surfista português visivelmente abalado.A ação arrancou bem cedo em Supertubos, pelas 7H30, com a esperança de muitos tubos no horizonte, só que a instabilidade do vento com a ação da maré, acabou por prejudicar bastante as condições, que se foram deteriorando com o avançar dos minutos.Apesar de o freesurf matinal ter mostrado ondas de qualidade e alguns tubos, a verdade é que assim que a prova recomeçou o mar não colaborou com os surfistas. Foi perante este cenário que no primeiro heat Filipe Toledo saiu vencedor, mas apenas com um score de 8,20. O wildcard francês Justin Becret também seguiu em frente, enquanto o australiano Connor O’Leary foi atirado para a repescagem.No heat seguinte foi a vez de Afonso Antunes entrar na água, na companhia do número um do seeding Kanoa Igarashi e do rookie Callum Robson. Sem muitas oportunidades, o heat acabou por ser reiniciado, depois de não terem sido surfadas ondas nos primeiros 10 minutos. Depois disso, Igarashi acabou por fazer prevalecer a sua experiência, com 9,33 pontos, sendo secundado por Robson.Um desfecho que acabou por atirar Afonso Antunes para a repescagem, onde já está o outro wildcard português, Vasco Ribeiro, mas também o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater. Visivelmente abalado, Afonso deixou mesmo a água em lágrimas, a caminho da zona de competidores.Depois do fim do segundo heat do dia, ainda antes das 9 horas da manhã, a organização decidiu interromper o campeonato. Uma nova chamada está marcada para as 11H50, para possível recomeço ao meio dia, já com a maré a encher e com a esperança de melhores condições. Até porque o primeiro heat a entrar na água será o de Frederico Morais.