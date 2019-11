Afonso Antunes conquista medalha de bronze no Mundial de juniores

O surfista português Afonso Antunes conquistou este domingo a medalha de bronze na final dos sub-16 no Mundial de juniores da Associação Internacional de Surf (ISA), disputada em Huntington Beach, nos Estados Unidos.A final foi dominada pelo havaiano Jackson Bunch, que conseguiu uma pontuação de 17 pontos nas suas duas melhores ondas, com o norte-americano Taj Lindblad a ficar no segundo posto (10,53 pontos), logo seguido de Afonso Antunes (10,50), e com o também norte-americano Ryan Huckabee no quarto lugar (9,46). "As minhas expectativas eram mais altas do que uma medalha de bronze, gostava de ter conquistado o ouro, mas não consegui encontrar-me com o mar. Mas é claro que apesar de estar um bocadinho frustrado, estou muito contente com o resultado", afirmou Afonso Antunes, citado pela pela Federação Portuguesa de Surf.O surfista da Ericeira, de 16 anos, obteve o melhor resultado entre os 12 atletas selecionados para defenderem as cores portuguesas, que decorreu numa das praias mais famosas da Califórnia, igualando os feitos de Tiago Pires e Vasco Ribeiro, igualmente medalhados nesta competição. Em maio, Afonso Antunes tinha vencido o Rip Curl GromSearch mundial, prova que reuniu os melhores surfistas sub-16 do mundo em Playa Hermosa, na Costa Rica, conseguindo um feito inédito para Portugal e tornando-se no segundo europeu a consegui-lo, depois do italiano Leonardo Fioravanti, que integra a elite mundial do surf, disputando o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).Destaque ainda para o nono lugar de Mafalda Lopes e para o 10.º de Guilherme Ribeiro, ambos em sub-18, permitindo a Portugal terminar no sétimo lugar, com a melhor pontuação de sempre. "Chegou ao fim um campeonato que foi uma ultramaratona, mas na qual conseguimos alcançar os nossos objetivos, nomeadamente, trazer uma medalha e melhorar a posição do ano passado [11.º], sendo que chegámos muito, muito perto de romper o 'top-5' naqueles que foram, sem dúvida, os Mundiais juniores mais disputados de sempre", explicou o selecionador David Raimundo.