Afonso Antunes e Carolina Mendes vencem no arranque da Liga portuguesa de surf

Afonso Antunes e Carolina Mendes conquistaram este domingo a primeira etapa do circuito português de surf, ao vencerem, nas finais, Guilherme Ribeiro e Kika Veselko, nas ondas de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira.

Na competição masculina, Afonso Antunes (15,25 pontos), de 17 anos, bateu Guilherme Ribeiro (12,35), enquanto na prova feminina Carolina Mendes (10,60) superiorizou-se a Kika Veselko (8,50), que também tem 17 anos e é júnior.

Antunes e Mendes repetiram o triunfo que tinham alcançado no ano passado na mesma etapa, e iniciam a temporada na frente dos respetivos rankings nacionais.

"A final foi provavelmente a altura do campeonato em que houve melhores ondas. Agora quero manter a forma e tentar fazer com que não aconteça o que aconteceu no ano passado, quando perdi o título na última etapa", vincou Afonso Antunes campeão do Allianz Ericeira Pro, em declarações reproduzidas pela Associação Nacional de Surfistas (ANS).

Por seu turno, Carolina Mendes destacou o equilíbrio da final feminina, mas "sem muitas ondas", apontando como fator decisivo para a vitória o seu conhecimento da onda.

"Sabia que tinha de dar tudo. Estou feliz por vencer, só me dá motivação para continuar a treinar. Foi um excelente começo de ano", atirou Carolina Mendes.

A Liga MEO Surf segue agora para a Figueira da Foz, onde a praia do Cabedelo vai receber a segunda etapa, de 23 a 25 de abril.