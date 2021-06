Afonso Antunes e Gabriela Dinis discutem triunfo em La Torche

Afonso Antunes, na prova masculina, e Gabriela Dinis, na prova feminina, apuraram-se este sábado para o dia das finais do Júnior Pro La Torche, etapa inaugural do circuito Pro Júnior Europeu da WSL, que se está a disputar em França. Os dois juniores portugueses vão, assim, lutar amanhã pela vitória, estando já ambos nas meias-finais.

A ação arrancou este sábado com os quartos-de-final femininos, onde a armada lusa estava representada por Gabriela Dinis e Francisca Veselko. Gabi foi a primeira a entrar água e no heat 2 venceu a francesa Nahia Milhau, com 10,83 pontos contra 9,77 da adversária.

Aos 16 anos, a jovem surfista de Carcavelos, que está a realizar o melhor resultado da carreira em provas internacionais naquela que é apenas a terceira prova realizada neste circuito, vai agora enfrentar a basca Janire Gonzalez Etxabarri com um lugar na final em jogo. Na outra meia-final a espanhola Lucia Machado vai medir forças com a francesa Juliette Lacome.

Foi por muito pouco que Portugal não colocou uma segunda surfista nas meias-finais, com Francisca Veselko a perder por apenas 0,09 pontos frente à francesa Juliette Lacome. Kika esteve na liderança até bem perto do final, mas na última onda a surfista gaulesa deu a volta, terminando com 11,83 pontos, contra 11,74.

Depois disso, a prova avançou para a ronda 4 masculina, onde a armada lusa tinha ainda cinco representantes em jogo. No entanto, apenas dois deles conseguiram seguir em frente. Salvador Costa, Martim Paulino e Francisco Ordonhas foram eliminados nesta fase, enquanto Afonso Antunes e Joaquim Chaves, que fez a melhor onda (9,50) e melhor score (17,50), seguiram em frente com triunfos.

A ação prosseguiu com a ronda 5, onde Afonso e Joaquim competiram juntos no heat 2. Afonso voltou a sair vencedor, com 14,60 pontos, os mesmos do francês Luan Nogues. Por sua vez, Joaquim Chaves somou 12,73 pontos, terminando no 3.º posto da bateria, ainda à frente do francês Noa Ledee, despedindo-se no 7.º posto final do evento gaulês.

Ao início da tarde a organização decidiu ainda avançar com os quartos-de-final masculinos, onde Afonso Antunes enfrentou o marroquino Neil Aboufiras no heat 2. Após um começo mais forte, o jovem surfista português acabou por garantir um triunfo sólido, com 12,70 pontos, contra 9,57 do adversário.

Vice-campeão europeu júnior em título e número um do seeding em La Torche, Afonso, de 17 anos, vai enfrentar nas meias-finais o espanhol Kai Odriozola, famoso por ser filho do inventor da piscina de ondas artificiais Wavegarden. Na outra meia-final enfrentam-se o francês Mael Laborde e o espanhol Adur Amatriain.

A chamada para o dia final está marcada para as 8 horas locais, menos uma em Portugal Continental. A prova feminina deverá ser a primeira a regressar à água, para um dia final em que tanto Gabriela como Afonso tentam a primeira vitória da carreira neste circuito.