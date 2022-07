Afonso Antunes e Luís Perloiro avançam para a ronda 4 em Pantín

A armada lusa viveu esta manhã de quarta-feira um dia intenso e recheado de ação no QS de Pantín, na Galiza, onde ficaram já definidos os últimos 16 surfistas da prova masculina e feminina. Do lado masculino, Afonso Antunes e Luís Perloiro são os últimos resistentes lusos nas ondas de Pantín, depois de superarem duas rondas. Já do lado feminino, foi um verdadeiro festival português, com as cinco representantes nacionais a estrearem-se de forma positivo com um pleno rumo à ronda 3.A ação iniciou-se com a segunda ronda masculina, onde estavam nove portugueses em ação. Apesar de uma primeira eliminação no heat inaugural por parte do experiente Eduardo Fernandes, a verdade é que os mais jovens bateram-se bem nos heats seguintes, conseguindo várias qualificações e com os surfistas eliminados a discutirem o resultado até final, como foi o caso de Guilherme Ribeiro e Henrique Pyrrait. Contas feitas, a armada lusa conseguiu seguir com seis surfistas para a ronda 3.Ao início da tarde teve lugar essa ronda 3, com desfechos menos favoráveis às cores nacionais, fruto das exigências cada vez maiores do elenco ainda em prova. Aqui Afonso Antunes começou por conseguir uma qualificação suada no heat 2, graças a uma reviravolta nos instantes finais, já depois de José Champalimaud ter ficado pelo caminho.Seguiram-se as eliminações de Francisco Almeida e Guilherme Ribeiro no mesmo heat e também de Daniel Nóbrega. No último heat, nova qualificação com Luís Perloiro a imitar Afonso Antunes e a conseguir um segundo posto rumo à ronda 3. Dessa forma, a armada lusa masculina fica agora reduzida a apenas dois elementos para as rondas finais.Pelo meio houve a ronda 2 feminina e a estreia das surfistas portuguesas. Com cinco representantes em prova, a armada lusa teve um arranque em grande, com Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Kika Veselko a somarem todas elas triunfos, com performances sólidas, pontuadas na casa dos 12 pontos. Por fim, na última bateria da ronda houve sucesso em dose dupla, com Carolina Mendes a vencer e Mafalda Lopes a passar no 2.º posto, confirmando o pleno português.Com Portugal a ser o país mais representado na ronda 3, onde França e Espanha seguem apenas com quatro representantes cada, as estrelas femininas do surf nacional podem voltar ainda hoje à água. Isto porque, apesar de a prova ter parado ao início da tarde, há nova chamada às 18H30 locais para este que é o campeonato de estreia no QS europeu 2022/23. Resta saber se a ação irá retomar e com que prova.H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Ariane Ochoa (ESP) x Yolanda Hopkins (PRT) x Nadia Erostarbe (ESP)H3: Kika Veselko (PRT) x Alys Barton (GBR) x Rachel Presti (ALE) x Mafalda Lopes (PRT)H4: Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Lucia Martino (ESP) x Carolina Mendes (PRT) Giada Legati (ITA)H2: Kauli Vaast (FRA) x Luiz Diaz (ESP) x Renan Grainville (FRA) x Afonso Antunes (PRT)H3: Tiago Carrique (FRA) x Peru Zuniga (ESP) x Dylan Groen (ALE) x Luís Perloiro (PRT)