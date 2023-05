Afonso Antunes e Maria Salgado vice-campeões em Casablanca

Os surfistas portugueses Afonso Antunes e Maria Salgado conquistaram, este domingo, o 2.º posto na etapa inaugural do circuito Pro Júnior Europeu da World Surf League. Afonso e Maria apenas foram travados nas respetivas finais da prova que se disputou em Casablanca, Marrocos, pelo alemão Tim Elter e pela espanhola Annette González Etxabarri, respetivamente.

Com apenas oito surfistas em prova no dia final desta etapa, as meias-finais femininas correram de feição às cores nacionais, com Maria Salgado a vencer a francesa Sarah Leiceaga no primeiro heat e a garantir, consequentemente, a primeira final da carreira neste circuito, aos 16 anos.

Depois, no lado masculino já era certo que um português ia chegar à final e outro ficaria pelo caminho. No duelo entre Afonso Antunes e Francisco Ordonhas, o primeiro acabou por ser mais forte, com 12,20 pontos contra 11,70 de Ordonhas, que se despediu da prova marroquina com o 3.º lugar final.

Aos dois jovens portugueses ficou a faltar somente a sorte nos heats decisivos. Do lado feminino decidiu-se tudo na última troca de ondas, com a basca Annette González Etxabarri a ser mais forte na reta final e a somar 11,47 pontos, contra 9,50 de Maria Salgado, que terminou como vice-campeã.

Já Afonso Antunes viu o surfista alemão ter um começo mais forte e nunca conseguiu inverter a situação, acabando por ser derrotado pelos 12,06 de Elter contra somente 7,60.

Após este bom arranque da armada lusa no Pro Júnior Europeu de 2023, a ação regressa em Setembro na praia francesa de La Torche. A etapa final irá acontecer nesse mesmo mês, na Corunha. Os dois primeiros do ranking masculino e feminino garantem a qualificação para o Mundial Júnior da categoria.