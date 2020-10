Afonso Antunes entre os destaques no arranque do Júnior Pro Espinho

As direitas da Baía de Espinho voltaram a oferecer ondas de qualidade aos melhores juniores europeus, naquele que foi o segundo dia de ação do Júnior Pro Espinho, etapa que vai decidir os campeões europeus juniores da WSL. Após as raparigas terem estado em ação na véspera, esta quarta-feira foram os homens a entrar em cena, com Afonso Antunes a ser um dos destaques da ronda inaugural.

Dos 19 surfistas portugueses em prova nesta primeira ronda, apenas seis conseguiram avançar para a fase seguinte. Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves e Martim Paulino cumpriram com o estatuto de favoritos e seguiram em frente com relativa facilidade, embora apenas Afonso e Guilherme tenham conseguido vencer os seus heats. A eles juntaram-se ainda José Maria Ribeira e Rodrigo Chaves, recém-coroado campeão nacional Sub-16.

Tanto Afonso Antunes como Guilherme Ribeiro conseguiram scores muito altos e figuraram, naturalmente, entre os destaques do primeiro dia de ação da prova masculina. Afonso venceu o heat 9 com um total de 16,87 pontos num máximo de 20, enquanto Guilherme somou 16 pontos no heat 6. Melhor que Afonso registo apenas para a performance do francês Kauli Vaast, atual campeão europeu em título, que venceu o primeiro heat do dia com um score de 17,60.

Pelo caminho nesta ronda inaugural ficaram Diogo Tavares, Martim Nunes, João Vidal, João Pereira, Ricardo Brandão, Salvador Costa, Gabriel Ribeiro, Rodrigo Lebre, Martim Ferreira, Guilherme Costa, Daniel Nóbrega, Martim Carrasco e Francisco Ordonhas.

Agora, na 2.ª ronda, os primeiros a entrar em ação vão ser Guilherme Ribeiro e Martim Paulino, que estão ambos no heat 3, ao lado do alemão Tim Elter e do espanhol Jacobo Trigo. No heat seguinte Joaquim Chaves vai medir forças com os franceses Elija Chort e Noa Dupouy e com o basco Peru Zuniga.

Afonso Antunes está inserido no heat 5, onde terá a concorrência do francês Louis Allamelou, do alemão Hugo Hermening e do espanhol Bitor Garitaonandia. No heat 6 Rodrigo Chaves vai defrontar o espanhol Nestor Garcia e os irmãos franceses Thomas e Noe Ledee e, por fim, no heat 8 José Maria Ribeiro enfrenta o basco Markel Vizcarguenaga, o francês Nicolas Paulet e ainda o marroquino Neil Aboufiras.

Apenas 16 surfistas seguem para a 3.ª ronda, onde irão depois disputar o acesso aos quartos-de-final man-on-man. A ação deve retomar amanhã pela manhã, caso o nevoeiro que obrigou hoje a uma paragem a meio do dia não decida fazer o mesmo amanhã. Destaque ainda para a prova feminina, que pode regressar esta quinta-feira à água e onda Portugal está representado por Carolina Santos nos quartos-de-final.