Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro e Mafalda Lopes nos 'quartos' do Mundial de juniores

O quarto dia de competição do ISA World Junior Surfing Championship (Campeonato Mundial de juniores) em Huntington Beach, Califórnia, correu de feição a Portugal. Embora a maior parte da equipa esteja no percurso de repescagem, a verdade é que a formação nacional evitou eliminações e está completa. Assim sendo, e tendo em conta este tipo de formato de competição, as finais e as medalhas ainda continuam a ser possíveis.Assim, numa jornada em que 11 dos 12 surfistas nacionais estiveram em prova (Gabriela Dinis foi a exceção pois competiu na ronda 2 de sub-16 feminino na véspera), houve vários atletas a destacar-se: Guilherme Ribeiro (sub-18), Mafalda Lopes (sub-18 feminina) e Afonso Antunes (sub-16) passaram os seus heats de forma categórica e qualificaram-se para os quartos de final do evento principal, sendo que Antunes teve de surfar um heat fratricida com Martim Paulino, com o surfista da Caparica a ser empurrado para o percurso de repescagem.Nas repescagens entretanto disputadas, Matilde Passarinho (sub-18 feminina) venceu o seu heat, enquanto João Vidal (sub-18 masculinos) passou em segundo e José Champalimaud lançou a euforia nas hostes nacionais. Pensava-se que depois do corte sofrido no pé durante um heat, o jovem surfista não conseguisse mais atuar neste campeonato mas, numa demonstração da capacidade do corpo médico da Seleção e também do enorme querer do atleta, José Champalimaud ganhou mesmo o seu heat e mantém bem vivo vivo o sonho de chegar à final.Sonho que terá de ser também o das sub-16 Francisca Veselko e Beatriz Carvalho, que escorregaram para as repescagens, à semelhança de Joaquim Chaves, sub-16 masculino, e Carolina Santos (sub-18 feminina).O Selecionador Nacional, David Raimundo, fez o balanço da jornada a revelou-se moderadamente otimista, destacando o percurso "histórico" da sua equipa: "Pela primeira vez, chegamos ao quinto dia de um Mundial de juniores com todos os atletas em competição, o que é histórico. Mais, temos três atletas nos quartos do evento principal e hipótese da Gabriela [Dinis] se juntar a eles. Não digo que seja tudo bom, pois ainda é bastante cedo para festejar seja o que for, mas é um bom prenúncio. Seja como for, o que é mesmo preciso destacar é que Portugal está a fazer uma boa campanha e o espírito de grupo está forte como nunca", afirmou.