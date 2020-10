Afonso Antunes lidera portugueses na luta pelo título europeu júnior da WSL

É já esta terça-feira que tem início o Júnior Pro Espinho, prova que este ano vai servir de evento único para definir o título europeu júnior da WSL. Em prova vão estar 64 surfistas masculinos e 32 surfistas femininas, incluindo dezenas de portugueses que vão lutar pelo triunfo na prova nortenha.

Afonso Antunes, Joaquim Chaves, Guilherme Ribeiro, Martim Paulino, Kika Veselko, Gabriela Dinis e Carolina Santos são alguns dos nomes que lideram a armada lusa que será composta por 26 surfistas (19 rapazes e 7 raparigas). Entretanto, os heats da ronda inaugural já foram conhecidos e os surfistas portugueses já sabem quem vão defrontar na estreia.

Destaque para a presença de Afonso Antunes no heat 9, ele que é o segundo cabeça de série da prova e que na estreia vai medir forças com os compatriotas Rodrigo Lebre e Rodrigo Chaves e ainda com o francês Noe Auffay. Já na prova feminina destaque para o oitavo e último heat da ronda inaugural, onde Kika Veselko e Gabriela Dinis medem forças com a espanhola Julia Gonzalez e à britânica Alys Barton.

Maria Silva, Maria Chaves, Benedita Teixeira, Beatriz Carvalho, Diogo Tavares, Martim Nunes, João Vidal, Ricardo Brandão, João Pereira, Salvador Costa, Gabriel Ribeiro, Martim Ferreira, Guilherme Costa, José Ribeiro, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas e Martim Carrasco serão os outros portugueses em prova.

A lista completa de heats da prova masculina pode ser consultada aqui e a feminina aqui.

Com o call para o primeiro dia marcado para as 8h30m, a prova terá início esta terça-feira, dia 6, terminando na sexta-feira, dia 9 de Outubro, para dar lugar ao Longboard Pro Espinho durante o fim-de-semana de 10 e 11, prova que também irá definir os títulos europeus da categoria.

"Costuma dizer-se que a sorte protege os audazes," afirmam Gonçalo Pina e Pedro Ferreira, da organização. "E a realidade é que na passada sexta-feira houve uma tempestade de sul que nos trouxe muita areia e que a encostou ao molhe de Espinho, criando um dos melhores fundos dos últimos meses, precisamente em cima do evento. Na verdade, as ondas têm estado clássicas aqui em frente ao palanque da prova e os surfistas têm desfrutado de ondas incríveis ao longo dos últimos dias, o que muito nos tem agradado. A previsão aponta para uma semana de tempo razoável, pouco vento e ondas boas, por isso não podíamos estar mais satisfeitos," concluem.

Motivos mais que suficientes para não perder o Surf Pro Espinho 2020, de 6 a 11 de Outubro, na Praia da Baía, em Espinho, através do site oficial da World Surf League, em www.worldsurfleague.com.