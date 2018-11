Afonso Antunes muito perto das medalhas no Mundial de juniores

O surfista português Afonso Antunes qualificou-se no sábado para as finais do Campeonato do Mundo de surf de juniores, que decorrem em Huntington Beach, nos Estados Unidos, ficando cada vez mais perto de conquistar uma medalha.Nas meias-finais, o campeão nacional venceu a bateria que integrava também o australiano Arch Whiteman, o norte-americano Jett Schilling e o havaiano Eli Hanneman, tendo obtido as duas notas mais altas, de 8,17 e 6,40 pontos, terminando com um total de 14,57.Hoje, a partir das 16:05 (hora de Lisboa), vai disputar uma bateria com o australiano Garyson Hinrich e os norte-americanos Jett Schilling e Levi Slawsone e, caso consiga terminar nos dois primeiros lugares, apurar-se-á diretamente para a designada grande final.Se o único representante português ainda em competição no Campeonato do Mundo de surf de juniores ficar na terceira ou quarta posições, terá de disputar uma final das repescagens e só vencer ganhará o direito de disputar a grande final."Demos mais um passo importante para conseguirmos uma medalha individual. O Afonso fez um 'heat' brilhante e apurou-se para a final do evento principal. Está a um pequeno passo de alcançar uma medalha, que todos nós acreditamos que pode ser de ouro", disse o selecionador português, David Raimundo.