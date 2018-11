Afonso Antunes nas meias-finais do Mundial de juniores

O jovem surfista português Afonso Antunes qualificou-se na quinta-feira para as meias-finais do campeonato do mundo de surf de juniores, na Califórnia, sendo o único atleta luso ainda em prova no quadro principal.No sexto dia de competição, Diogo Martins e Joaquim Chaves, apesar de ficarem perto do acesso às meias-finais, não conseguiram acompanhar o atual campeão nacional de sub-18.Nas repescagens, Salvador Couto e Gabriela Dinis são os jovens lusos que ainda se mantêm em prova e seguiram para a quinta ronda, ao contrário de Guilherme Ribeiro, Mafalda Lopes, Francisca Veselko, Mariana Garcia e Carolina Santos, que ficaram pelo caminho.O selecionador nacional, David Raimundo, considera que a seleção portuguesa oscilou "entre o bom e o mau, com momentos de muito bom surf, mas também outros em que não houve competência para apanhar as ondas com maior potencial no início das baterias"."Por pouco não colocámos três atletas nas meias-finais da prova. Podia ter sido um dia histórico para Portugal. Estamos prontos para corrigir os erros com os atletas que ainda estão em prova", afirmou o líder da seleção portuguesa, que conta ainda com cinco atletas em busca do melhor lugar na classificação final.A competição, que junta atletas de 44 nacionalidades, decorre até dia 04 de novembro, em Huntington Beach, na Califórnia.