Afonso Antunes também recebe wildcard para as Challenger Series

Afonso Antunes também recebeu um wildcard para o MEO Vissla Pro Ericeira. O jovem surfista português surge já na lista de inscritos da etapa portuguesa das novas Challenger Series, depois de ter recebido um convite da organização.





Depois de na véspera Tomás Fernandes ter recebido um wildcard da WSL, desta vez o premiado foi o atual vice-campeão nacional. Dessa forma, a armada lusa vai já em sete representantes para a etapa cujo período de espera arranca já no próximo sábado.Afonso vai juntar-se a Frederico Morais, Vasco Ribeiro e Tomás Fernandes na prova masculina, enquanto na prova feminina vão estar em prova Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Carolina Mendes. E este número pode aumentar, uma vez que ainda há um wildcard feminino por atribuir.Segunda de quatro etapas de um novo circuito que serve para qualificação do circuito mundial, o MEO Vissla Pro Ericeira vai ser determinante para as aspirações dos surfistas nacionais. Isto depois de na etapa inaugural, disputada na última semana na Califórnia, Yolanda Hopkins ter sido a melhor portuguesa, com um 9.° lugar.Depois da Ericeira o circuito segue para França, ainda em Outubro, e entre o final de Novembro e início de Dezembro disputa-se a etapa final em Haleiwa, no Havai, com seis vagas femininas e 12 masculinas em jogo para o CT 2022.