«Agora é continuar a sonhar e a trabalhar»: portuguesas radiantes com passaporte para Tóquio'2020

As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira disseram este sábado à Lusa estarem felizes com o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, onde a modalidade se vai estrear.

"Sinto-me super feliz. Foi um dos objetivos que criei há anos, quando se tornou oficial que estariam [os surfistas] nos Jogos Olímpicos. Acredito que seja das melhores sensações de sempre poder representar Portugal ao mais alto nível, logo em ano de estreia. Mal posso esperar. Estou super contente e orgulhosa. Agora é continuar a sonhar e a trabalhar", declarou Teresa Bonvalot, pouco depois de selar o apuramento para a final dos Jogos Mundiais de surf, em El Salvador.

As portuguesas garantiram ambas um lugar entre as sete melhores deste evento da Associação Internacional de Surf (ISA), em El Sunzal e La Bocana, a última prova de qualificação para Tóquio2020, que vai marcar a estreia da modalidade no programa olímpico.

Por seu lado, Yolanda Sequeira admite estar "cheia de emoções". "Sabia que tinha surf para chegar aos Jogos, não tinha dúvida. Às vezes, o mar não funciona bem connosco, havia muito boas concorrentes na água hoje", contou.

À Lusa, garantiu que encarou a prova, e o apuramento para as melhores sete da competição, "onda a onda", e, mesmo sem um bom resultado, acabou por conseguir um apuramento que a deixa "muito agradecida".

"Entrar nos primeiros Jogos Olímpicos do surf é incrível e vai ficar para a história. Não há outro país que quisesse representar mais. Sou uma grande patriota e estou muito feliz", declarou.

Já a olhar para a prova que decorrerá daqui a pouco mais de um mês, Teresa Bonvalot, a única portuguesa a participar em etapas do circuito mundial feminino, não esconde que o objetivo só pode ser "sonhar com uma medalha".

"Em qualquer prova, quero dar o meu melhor e levar a vitória, desfrutar de cada momento e seguir em frente, continuar a lutar e trabalhar", atirou a surfista de Cascais, distrito de Lisboa.

Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira juntam-se a Frederico Morais, que já tinha garantido a vaga, e engrossam a lista de portugueses confirmados para 67, com Portugal a poder ainda qualificar Vasco Ribeiro, ainda a competir naquele país americano.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 realizam-se de 23 de julho a 08 de agosto de 2021.