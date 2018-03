Tem apenas 24 anos, mas em 2017 conseguiu alcançar o título nacional de bodyboard pela primeira vez na carreira, depois de destronar rivais bem experientes na modalidade. Daniel Fonseca vai iniciar a defesa do cetro na Costa de Caparica, onde nomes sonantes, como o local Hugo Pinheiro, que vai dar, mais uma vez, uma demonstração de tow out em nome próprio, ou o decacampeão nacional Manuel Centeno, o vão querer desafiar.

No entanto, o foco do bodyboarder de Peniche não está apenas dentro de portas, pois também quer vencer a nível internacional, após ter terminado o ano passado como vice-campeão europeu. "O objetivo deste ano é ganhar novamente o nacional e, lá fora, lutar pelo título europeu. Daí a Costa de Caparica se apresentar como um arranque importante para o resto do ano. Ter um Europeu em casa é sempre um conforto adicional, pois estamos habituados às condições e facilmente podemos ir lá treinar", começou por admitir Daniel Fonseca em conversa com Record.

Para o português, a tarefa na Caparica terá o mesmo grau de dificuldade, tanto no que diz respeito à prova nacional como à europeia. "É importante focar na nossa performance a cada heat e não pensarmos no campeonato como um todo. Sendo nacional ou europeu, o nível não é assim tão diferente, pois temos muitos bons atletas em Portugal. O nosso foco tem de ser parecido nos dois campeonatos e não nos podemos deixar afetar pelo primeiro resultado", aponta-nos. Concorrência de peso Quanto aos principais rivais, o campeão nacional destaca os portugueses Manuel Centeno, Hugo Pinheiro, Dino Carmo e Ricardo Rosmaninho. "São sempre adversários fortes", assegura. Mas há também o basco e campeão europeu Alex Uranga ou o francês Pierre-Louis Costes, que já conta com dois títulos mundiais no currículo e é residente na Caparica – a presença de Costes ainda não está confirmada. Visibilidade de Schenker Por fim, Daniel Fonseca confessa-se grato pela visibilidade que o título mundial de Joana Schenker trouxe à modalidade em Portugal. "Fiquei muito contente. Através da Joana foi reconhecido o bom nível que há no nosso país, tanto no sector masculino como no feminino. Foi um feito positivo para o bodyboard em geral", termina o jovem português.

Autores: João Vasco Nunes